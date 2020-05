Schoonheidsspecialiste organiseert wandelzoektocht voor buren en dorpsgenoten: "Ik heb nu toch plots veel tijd over"

Vicky verspreidt de zoektocht via Facebook en krijgt veel leuke reacties van haar dorpsgenoten. "Veel mensen zijn enthousiast en laten me dat ook weten. Ik hoop dat ik ze binnenkort voorbij zie wandelen, want ik heb mijn eigen huis ook in het parcours gestoken."

Wie in buurt van Scherpenheuvel-Zichem woont en de wandelzoektocht van Vicky ook eens wilt uitproberen, hier vind je de opdrachten.