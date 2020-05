Zo'n zeven miljoen Vietnamezen leven in armoede. Veel daarvan zijn jongeren. De internationale koksschool KOTO wil straatjongeren een culinaire toekomst bieden. Twee derde van de leerlingen is wees. Anderen zijn dakloos of slachtoffer van mishandeling. De jongeren die op straat leven hebben geen geld. Ze wonen onder een brug of in een doos en worden vaak seksueel uitgebuit. Jimmy Pham, de oprichter van de school, trekt zich het lot van de jongeren erg aan.