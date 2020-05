Armoede dreigt voor veel Italianen: "Zeker 700.000 kinderen krijgen te weinig eten"

In Italië worden de financiële gevolgen van de coronacrisis nijpend voor veel gezinnen. Volgens La Coldiretti, de Italiaanse Boerenbond, krijgen zeker 700.000 Italiaanse kinderen elke dag te weinig eten. Vooral het armere zuiden is zwaar getroffen, maar ook in het rijkere noorden moeten meer mensen aankloppen bij liefdadigheidsorganisaties, kon onze ploeg in Padua vaststellen.