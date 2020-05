Auto belandt in vijver in Dessel: handrem vergeten

Wandelaars in de buurt van de Oude Zandput in Dessel kregen rond halfelf vanmorgen een surrealistisch tafereel te zien. Ze zagen een auto drijven in de vijver en verwittigden de hulpdiensten. Duikers van de brandweer, ziekenwagen, MUG en politie haastten zich ter plaatse. De hulpdiensten konden al snel vaststellen dat er niemand meer in de auto zat.

De eigenaar had zijn auto vlakbij de vijver geparkeerd omdat hij daar een visvoederplaats heeft. Nadat hij was uitgestapt om naar de visvoederplaats te lopen, bolde zijn auto weg, 15 meter naar beneden. Hij was vergeten zijn handrem op te zetten. Niemand raakte gewond.