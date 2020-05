Nieuwe coronabesmettingen duiken op in China en Zuid-Korea: "Het is niet voorbij voor het voorbij is"

Morgen worden in veel Europese landen de coronamaatregelen versoepeld. Met de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid, want experten zijn beducht voor een tweede besmettingsgolf. Alert zijn blijft de boodschap, zo blijkt ook in Azië. Daar is de piek van de epidemie al even achter de rug, maar in China en Zuid-Korea zijn dit weekend toch weer nieuwe besmettingen opgedoken. "Het is niet voorbij voor het voorbij is", waarschuwde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in een televisietoespraak.