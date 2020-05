1722 actief, maar mogelijk word je doorverwezen naar digitaal loket: "Noodcentrales vrijhouden voor corona-oproepen"

Het KMI voorspelt voor vandaag stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het centrum en het zuidoosten kan er lokaal heel veel neerslag op korte tijd vallen. Voor Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië geldt code geel voor onweer. Binnenlandse Zaken heeft daarom het noodnummer 1722 tijdelijk geactiveerd, maar er is door de coronacrisis wel een kleine aanpassing in de werkwijze.

Wie naar het nummer 1722 belt, moet nu eerst zijn of haar postcode ingeven. Als die gemeente behoort tot een brandweerzone die over een elektronisch formulier beschikt, zal de volgende boodschap te horen zijn: "Gelieve voor een tussenkomst van de brandweer het digitaal loket van de website van je brandweerzone te gebruiken. Ga naar de website www.112.be voor meer informatie. Bel het noodnummer 112 als je in nood verkeert."