De Foyer #30: Maggie en de bubbel, veilige zomerevents en Reizen Waes in coronatijden.

Moederdag en corona, de twee gaan niet goed samen. Over de versoepeling van de lockdown en alle vragen die daarbij opdoemen – de ondertussen beruchte regel van vier - hebben we het met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), voor het eerst terug in een tv-studio, en viroloog Steven Van Gucht. En ook voor minister De Block bleek het gepuzzel met de bubbels toch niet evident.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bereidt de herstart van het toerisme en de evenementensector voor. En daarvoor krijgt ze de hulp van viroloog Marc Van Ranst. Hoever staat het met de plannen?

Daar sluit ook Tom Waes bij aan. Hij heeft zijn plannen voor Reizen Waes alvast omgevormd tot een eigen versie van Vlaanderen Vakantieland. Vlaanderens bekendste Reiziger komt zijn nieuwe plannen toelichten.