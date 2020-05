In het Longkang National Geopark, in het zuiden van China, is de hoogste schommel ter wereld uitgetest door het personeel. Ze is gebouwd op 700 meter hoogte, aan de rand van een ravijn, en zou snelheden tot 130 kilometer per uur halen. Het zou de grootste, snelste en hoogste schommel ter wereld zijn en is genomineerd voor een plaats in het Guinness Book of World Records.