Johnson stelt plan versoepeling lockdown voor, maar wil ook quarantaine voor wie per vliegtuig het land binnenkomt

De Britse premier Boris Johnson stelt voor om de coronalockdown in het Verenigd Koninkrijk te versoepelen in drie stappen. Erg opvallend is dat hij een quarantaine in het vooruitzicht stelt voor iedereen die per vliegtuig aankomt in het land. Hij waarschuwt ook dat de versoepelingen kunnen worden teruggedraaid indien de toestand van de volksgezondheid weer zou achteruit boeren.