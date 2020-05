Jurassic Park was fout: velociraptors jaagden niet in groep

De raptors met hun grote, scherpe, sikkelvormige klauw aan elke achterpoot, in feite Deinonychus antirrhopus, werden beroemd door de film "Jurassic Park' uit 1993, waarin ze werden voorgesteld als zeer intelligente toproofdieren die in groep samenwerken om op grote prooien te jagen. En op kleinere, zoals mensen.

"Dinosaurussen uit de groep van de raptors worden vaak getoond terwijl ze in groep jagen zoals wolven", zei Joseph Frederickson. "De bewijzen voor dit gedrag zijn echter niet echt overtuigend. Aangezien we deze dinosaurussen niet persoonlijk kunnen zien jagen, moeten we indirecte methoden gebruiken om vast te stellen hoe ze zich gedroegen."

Frederickson is paleontoloog aan UWO en de directeur van het Weis Earth Science Museum op de UWO Fox Cities campus. Hij had de leiding over de studie, in samenwerking met twee collega's van de University of Oklahoma en het Sam Noble Museum, Michael Engel en Richard Cifelli.

Het bewijs dat voor de in groep jagende dinosaurus werd voorgesteld door wijlen John Ostrom is tamelijk zwak, zei Frederickson, ook al wordt het vrij algemeen aanvaard. Ostrom was een gerenommeerd paleontoloog aan de Yale University, die Deinonychus zijn naam gaf en met een studie over die dinosaurus een revolutie teweeg bracht in de manier waarop paleontologen dachten over dinosaurussen.

"Het probleem met dit idee is dat nog levende dinosaurussen - vogels - en hun verwanten - krokodilachtigen - meestal niet in groep jagen en slechts zelden jagen op prooien die groter zijn dan zijzelf", zo zei Frederickson. "Voorts is het zo dat gedrag zoals jagen in groep niet fossiliseert, zodat we niet op een directe manier kunnen onderzoeken of de dieren daadwerkelijk samenwerkten om op prooien te jagen."