Kleinhandelaars overleven crisis door onlineverkoop, maar duurzaam is het niet: "Te hoge kosten voor kleine spelers"

Maar de coronapandemie en de daaropvolgende maatregelen hebben de wereld op zijn kop gezet. Winkels moesten sluiten en dus zocht de helft van de kleinhandelaars en horeca-uitbaters zonder webshop tijdens de lockdown toch zijn heil in de onlineverkoop. Dankzij die onlineverkoop haalden ze de voorbije weken gemiddeld 20 procent van hun normale omzet. Samen met de hinderpremie die ze krijgen van de overheid, blijkt dat voor de meeste handelaars genoeg om te overleven tot ze weer kunnen opengaan. Voor de winkels is dat morgen al.



Het grootste deel van de omzet van de onlineverkoop haalden de kleinhandelaars ook van lokale klanten. "We merken een duidelijke positieve evolutie in het aantal lokale onlinebestellingen, de klanten laten hun lokale winkel niet in de steek", zegt Ann Verhetsel (UAntwerpen). "90 procent van de online-omzet komt van klanten binnen de eigen provincie. De Vlaming heeft dus geluisterd naar de herhaalde oproepen en steunt duidelijk de handelaar om de hoek, die nu zelf snel een website in elkaar knutselde of via Instagram take-away adverteert."