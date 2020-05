Voor de tweede dag op rij een dodelijk verkeersongeluk in Zwalm

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 9.30 uur in de Noordlaan in de deelgemeente Munkzwalm. Een bestelwagen reed op de kaarsrechte baan en botste door een nog onbekende oorzaak frontaal tegen een boom aan de overkant van de weg. Voor de bestuurder, een man uit Horebeke, kwam alle hulp te laat. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak van het ongeval is. Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd.

Het is het tweede dodelijke ongeval in de gemeente Zwalm in 24 uur tijd. Gisteren overleed een motorrijder uit Horebeke bij een aanrijding op de Hundelgemsebaan, een tweetal kilometer verderop.

De brandweer van Zottegem werd deze week al vier keer geconfronteerd met een dodelijk ongeval. Gisteren was er een dodelijk ongeluk in Zottegem, eerder van de week viel een dode in Elene. "Ik zie telkens dezelfde ploeg bij die ongevallen. Voor hen moet dit heel zwaar zijn. Het zijn echte helden”, zegt Eric De Vriendt, de burgemeester van Zwalm.