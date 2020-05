De komende twee weken gaat robothond Spot patrouilleren in parken in Singapore. Via sensoren en camera’s kan hij inschatten hoeveel mensen er in het park zijn. De robothond moet wandelaars eraan herinneren voldoende afstand te bewaren. Voorlopig wordt Spot vanop afstand aangestuurd. Op termijn zou de robothond in staat moeten zijn om autonoom rond te wandelen.