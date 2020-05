Schedel met pijl door oog werpt licht op gruwelijke wonden veroorzaakt door middeleeuwse pijlen

De skeletten die voor de studie onderzocht werden, waren afkomstig van mensen die mogelijk op het slagveld gesneuveld waren. Hun stoffelijke resten waren uit hun oorspronkelijke begraafplaats gehaald en opnieuw begraven in de gewijde grond van een dominicaner abdij in Exeter.

De begraafplaats van de abdij werd opgegraven door Exeter Archeology tussen 1997 en 2007 als voorbereiding voor de bouw van een winkelcentrum in het centrum van Exeter. Het was de laatste rustplaats van de broeders en de welgestelde leden van de bevolking, onder wie de plaatselijke ridders sir Henry Pomeroy, gestorven in 1281, en sir Henry de Ralegh, overleden in 1301.

In de begraafplaats werd een verzameling losse beenderen gevonden. Een team van de University of Exeter analyseerde voor de studie 3 tanden en 22 fragmenten van beenderen, waaronder een bijna volledige schedel, een linker dijbeen, een rechter scheenbeen en een linker opperarmbeen.

Al de beenderen vertoonden sporen van verwondingen ten gevolge van breuken die gebeurd moeten zijn rond of op het ogenblik van overlijden en die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt werden door pijlen.

Onder de wonden was er een prikwond in de schedel, aan de bovenkant van het rechteroog, en een grote uitgangswond aan de achterkant van het hoofd. In dit geval draaide de pijl waarschijnlijk met de klok mee rond zijn as toen hij het hoofd van de man raakte. Het is waarschijnlijk dat de pijl in het hoofd is blijven steken nadat de pijlpunt aan de achterkant door de schedel was gedrongen, en er later langs voren is uitgetrokken, wat nog meer breuken heeft veroorzaakt in het been.

Een andere prikwond werd gevonden in het rechter scheenbeen, in de buurt van waar de bovenkant van de kuit moet geweest zijn. De pijl was door het vlees van het onderbeen gedrongen voor hij in het scheenbeen kwam vast te zitten.