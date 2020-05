Plan in januari, familiedokters en bijna 30.000 speurders, hét geheim achter succesvolle strijd van Cuba tegen corona 

Dokter Aissa Naranjo was vorig jaar te gast op de Vrije Universiteit Brussel, waar ze een lezing gaf over de Cubaanse gezondheidszorg en over de centrale rol van de médicos de familia daarin. In Cuba heeft elke wijk z'n familiedokter en z'n medisch centrum. Ziek of niet, alle Cubanen moeten minstens één keer per jaar op consultatie en wie zich niet meldt, krijgt een preventief huisbezoek. 65-plussers moeten vaker op controle. De bedoeling is om ziektes in een vroeg stadium op te sporen en zo snel mogelijk te behandelen, waardoor er minder patiënten in ziekenhuizen belanden.