Viroloog Steven Van Gucht: "Niet de vreemde in het warenhuis, maar familie en vrienden zijn de echte risicocontacten"

"Ik heb toch schrik voor de taferelen die zich binnenskamers gaan afspelen, vandaag en de komende weken. Dat is tussen vrienden en familie, dat zijn mensen die we vertrouwen en dan worden we automatisch toch een beetje intiemer en hebben we wat minder schrik", zegt Van Gucht in "De zevende dag". "Instinctief hebben we schrik van een vreemde, die gaat ons besmetten, zoals iemand die we zien in het warenhuis die te dicht komt, maar dat is meestal niet het risicocontact. Het zijn echt de familie en de vrienden, de mensen die we kennen, met wie we veel familiairder mee omspringen", waarschuwt hij.