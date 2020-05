Winkels gaan opnieuw open: wordt het een stormloop?

Vanaf morgen wordt het helemaal anders shoppen. Zo zal er plexiglas aan de kassa voorzien zijn, handgel aan de ingang van de winkel en een circulatieplan in de winkelstraat, zodat je voldoende afstand kan houden. De politie, maar ook stadswachten zullen in de winkelstraten alles controleren. Toch is het bang afwachten, geeft Daphé Dumery burgemeester van Blankenberge toe: "We hebben wel wat schrik voor wat er morgen op ons afkomt. Ik wil dat iedereen gezond blijft. Specialisten zeggen mij dat er maximum 1000 mensen per dag in de Kerkstraat mogen. Uit cijfers van Westtoer van vorig jaar blijkt dat op een doordeweekse dag er 8000 mensen rondlopen."