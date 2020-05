Grote militaire parade in Wit-Rusland ondanks coronacrisis 

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk werd een grote militaire parade gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa 75 jaar geleden te herdenken. Het is zo het enige land ter wereld dat een parade laat doorgaan. President Alexander Loekasjenko noemt de viering een "heilige dag" voor zijn land en wil de parade daarom niet afzeggen, ook al is het aantal coronagevallen in zijn land de laatste weken sterk toegenomen.