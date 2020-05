Wolvin Noëlla heeft welpjes, maar hoeveel is nog niet duidelijk

De welpen zijn nog niet gezien, maar Noëlla is door boswachters van het Agentschap Natuur en Bos zonder bolle buik gespot, wat erop wijst dat de wolvin is bevallen. "We hebben haar gezien op beelden van cameravallen. Ze zag er gezond uit en was met voedsel in haar bek op weg naar haar nest", zegt minister Demir.

Minister Demir wil extra controles zodat de jonge wolven in een rustige omgeving kunnen opgroeien. Vorig jaar zijn wolvin Naya en haar kroost wellicht doodgeschoten.