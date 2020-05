Zware regenbui veroorzaakt wateroverlast op kruispunt A12 en omliggende straten

Rond 16.30 uur heeft een zware regenbui enkele straten blank gezet in Aartselaar. Onder meer het kruispunt van de A12 met de Kontichsesteenweg liep onder water. In de richting van Antwerpen werden twee rijstroken op de A12 en twee rijstroken op de Boomsesteenweg afgesloten wegens wateroverlast. Ook de Kontichsesteenweg en de Pierstraat waren in beide richtingen versperd. Het water stond een halve meter hoog. Enkele huizen zijn laag gelegen en liepen onder water. De bewoners pompen het water uit hun huizen.

"Op nog geen 10 minuten tijd stond het water al 30 centimeter hoog", vertelt Michael Delissen, die in de Kontichsesteenweg woont. "In ons huis stond het water een halve meter hoog. We hadden uit voorzorg de elektriciteit afgezet om elektrische apparaten te sparen, maar de schade is groot."