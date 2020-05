20 miljoen euro om topper in vaccinonderzoek te worden: Belgisch "vaccinopolis" zal op mensen testen

"We hebben al een goede positie in Europa als het gaat om vaccinonderzoek", weet Van Damme. "De overheid heeft ook enorm geïnvesteerd in die expertise. Op die manier trekken we natuurlijk internationaal vaccinonderzoek aan vanuit de privé en de overheid aan. Dit is een verdere investering op dat gebied en zorgt ervoor dat we een interessante partner worden op dit soort van werk."

Herbeluister hier het gesprek met Pierre Van Damme in "De ochtend" op Radio 1: