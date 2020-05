200 jaar geleden werd Florence Nightingale geboren, grondlegger van moderne verpleegkunde en nu verbazend actueel

In België - waar de eerste opleidingen pas in het begin van de twintigste eeuw van start gaan - is het vooral de Brusselse chirurg Antoine Depage die geïnspireerd wordt door Florence Nightingale. Hij komt onder de indruk van haar model van goed opgeleide lekenverpleegsters en start in 1907 in Brussel met een wetenschappelijke opleiding van drie jaar, waarna de kandidaat-verpleegsters nog twee jaar in de school dienst moeten doen vooraleer ze een diploma krijgen.

Als directrice van de school wordt Edith Cavell benoemd, een oud-leerlinge van de door Nightingale in Londen opgerichte opleiding. Deze "Belgische school voor gediplomeerde verpleegsters" is de eerste die in België de principes van Nightingale introduceert en toepast.