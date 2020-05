9 huizen dan toch onteigend voor nieuwe brug over Leie Menen

Christine Bulckaen baat al 43 jaar een café uit langs de Leieboorden in Menen. Ze is er het hart van in: "Ik zit hier al van in 1977, het is mijn levenswerk. Ik heb hier van alles meegemaakt, ik had echt mijn best gedaan. Mijn zoon zou het verderzetten, maar nu zie ik geen toekomst meer. Dit komt zeer hard aan."