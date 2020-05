Amnesty International luidt alarmbel: "1 miljoen vluchtelingen in noordwesten van Syrië zijn nergens veilig"

Op 5 maart ging er officieel een staakt-het-vuren in in het noordwesten van Syrië, tussen Syrië en Turkije. De regio met de provincies Aleppo, Idlib en Hama is nog het enige bolwerk van jihadisten in dat land. Syrië kwam er ook herhaaldelijk in aanvaring met het Turkse leger. Maar het blijft er bijzonder onveilig. Gisteren nog vielen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten 50 doden bij aanvallen tussen het Syrische leger en jihadisten, de ergste dodentol sinds maart.

Mensenrechtenorgansatie Amnesty International vraagt in haar rapport "Nergens is het veilig voor ons" de noodtoestand aan van de bijna 1 miljoen mensen die daar op de vlucht zijn. Het rapport brengt ook oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid aan het licht door het Syrische leger en bondgenoot Rusland.