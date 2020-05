Armoedeorganisaties over drukte bij Action en Primark: "Mensen met klein budget hebben weinig alternatieven"

De grote drukte bleef uit, maar opvallend: bij budgetketens als Primark en Action stonden wél lange files. Voor armoedeorganisaties is dat geen verrassing. "Mensen met een beperkt budget hebben vaak geen andere keuze", zeggen ze.



"Beide ketens bieden producten aan aan zeer lage prijzen", zegt armoedevereniging De Zuidpoort vzw. "Ook bij mensen in armoede zijn ze daarom in trek. Naast goedkoop, zijn ze meestal vlot te bereiken met het openbaar vervoer. En je kan er cash betalen."