Ballonvaarders mogen terug van de grond: " Maar nog niet met passagiers"

Luchtsporten waren door de coronamaatregelen tot vandaag niet toegelaten in ons land. "Vandaag mogen we dus wel opnieuw uitvaren", aldus ballonvaarder Yves Lannoy. "Niet dat ik van plan ben om dat ook effectief te doen. De felle wind laat dat op dit moment niet toe."

Toch is niet enkel de wind spelbreker. Ballonvaren is dan wel opnieuw toegelaten, toch zijn er nog strenge regels. "Je mag enkel alleen of met één gezinslid varen, te vergelijken met de andere sporten", zegt Lannoy. "Dat maakt dat de commerciële ballonvaart nog altijd volledig stilligt. Dat is voor ons rampzalig, zeker als je beseft dat we dankzij het schitterende weer van de afgelopen weken en maanden mooie zaakjes hadden kunnen doen."

Toch is Lannoy tevreden met de versoepeling van de maatregelen. "Als piloot moet je immers aan voldoende vlieguren komen. Als je te weinig vliegt, komt je vlieglicentie in gevaar. Daarom is het opnieuw toelaten van die solovluchten erg belangrijk. Al hoop ik natuurlijk dat we - net zoals in enkele andere landen - snel opnieuw met publiek mogen varen."