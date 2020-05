Barbara Dex over haar kledingzaak: "Ik sta écht te springen om opnieuw open te gaan"

Heel wat winkels hebben maatregelen genomen om het winkelen zo veilig als mogelijk te laten verlopen. In de winkel van Barbara is dat niet anders: "Ik vraag aan de klanten om bij binnenkomst hun handen te ontsmetten. Als ze iets willen passen heb ik graag dat ze een mondmasker opzetten. Verder reken ik een beetje op het gezond verstand van de mensen om afstand te houden en liefst alleen te komen winkelen", vertelt Barbara in Start Je Dag.

Kleding die klanten hebben gepast, gaat in de stoommachine. "Sommige grote ketens hangen gepaste kleding 48 uur opzij. Ik kan dat als kleine zelfstandige niet doen. Daarom heb ik in mijn winkel een stoommachine staan. Alle t-shirts, broeken, jurken enz die gepast worden, gaan in de stoommachine", vertelt ze.



Voor Barbara kwam de sluiting van haar zaak onverwacht: "Mijn winkel was nog maar een half jaar open en ik moest alweer de deuren sluiten. Ook mijn andere passie, zingen, ligt stil. Alle optredens zijn afgelast. Ik kijk er dus écht wel naar uit om terug een beetje routine in mijn leven te krijgen. En dan kunnen we alleen maar hopen dat er in het najaar geen 2de coronagolf komt", zegt ze.