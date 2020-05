Bestuurder zwaargewond na ongeval met Lijnbus op Ninoofsesteenweg in Pamel

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de bestuurder van de SUV te bevrijden. Een thuisverpleegster die het ongeval zag gebeuren had zich intussen al over het slachtoffer ontfermd. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en kon na zo'n anderhalf uur bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er is voorlopig nog geen duidelijkheid over de toestand van het slachtoffer. Ook de bestuurder van de Lijnbus werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.