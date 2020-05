Het DNA van Vlaanderen: gaan de traditionele partijen overleven? En wat als N-VA federaal niet mee bestuurt? 

De Vlaming* ziet de N-VA dus het land leiden. Maar na de verkiezingen van 2019 en de regeringsvorming die ook in 2020 blijft duren, ziet de toekomst er voor de N-VA minder rooskleurig uit. Na de poging om zelf de eerste minister te worden van een noodregering van nationale eenheid om de coronacrisis aan te pakken, trekt voorzitter Bart De Wever zich opnieuw terug in Antwerpen. De partij weigert de regering-Wilmès het vertrouwen te geven, maar wil in coronatijden ook niet de indruk wekken dat ze stokken in de wielen steekt. Vandaar dat de N-VA wel akkoord gaat met het idee om deze volwaardige minderheidsregering vervolgens uit te rusten met volmachten.

De N-VA beseft welke kans nu is verkeken. In "Humo" laat De Wever daar geen twijfel over bestaan. "In de partij zullen ze kwaad zijn dat ik het zeg, maar ja, ik had deze crisis graag gemanaged. Dan krijg je tenminste het gevoel dat je je pree waard bent. Misschien was dat premierschap een ramp geworden, maar dan heb je tenminste geleefd." In "Knack" blikt ook Theo Francken terug op die periode, en geeft toe dat de leider van de grootste partij ook het beste de leiding neemt van de regering: "Natuurlijk. Een regeringsleider heeft macht, en veel meer dan wij bij de N-VA een paar jaar geleden konden denken. De premier bepaalt de agenda. Als sommige van jouw punten moeilijk op de regeringsagenda raken, kom je als partij te weinig aan bod op het kernkabinet of in de ministerraad". De partij waarvan de voorzitter ooit zei dat "de beste premier diegene is die zijn programma uitvoer", is ver gekomen. Francken geeft toe: "Dat hebben we inderdaad moeten leren in de loop der jaren".

De N-VA steekt niet onder stoelen of banken dat ze het moeilijk heeft met aan de zijlijn te staan terwijl de coronacrisis woedt. "Ik wilde erin vliegen, maar werd in een politieke quarantaine geplaatst. Gelukkig kan ik als burgemeester nog het verschil maken. In de Vlaamse regering doen we dat ook." Vlaams minister-president Jan Jambon is de enige toegang van de partij in de "cockpit" van het bestrijden van de coronacrisis.