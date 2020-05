Brusselse Vijfhoek is nu woonerf, maximumsnelheid van 20 kilometer per uur

De Brusselse Vijfhoek is niet de enige plek die een woonerf is geworden. Verschillende Brusselse gemeenten zijn intussen gevolgd. En dat is een goeie zaak vindt Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen): "We hebben inderdaad al een aantal woonerven opgestart, maar deze is een hele grote. De volledige Vijfhoek, het volledige historische hart van de stad. En dat is belangrijk omdat het duidelijk is. Van zodra je in het centrum komt, rijd je maximum 20 km per uur, en geef je voorrang aan zwakke weggebruikers. En zo geven we genoeg ruimte aan mensen die straks weer buiten komen en naar de winkels gaan."