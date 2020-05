Brusselse zelfstandigen wachten nog steeds op compensatiepremie

Valérie Berckmans is mode-ontwerpster en heeft een winkel in de Arteveldestraat in Brussel. Daar verkoopt ze minimalistische kleding van biokatoen. Zij gooit vanaf morgen de deuren open en kon genieten van een hinderpremie van 4000 euro. Die is wel eenmalig, in Vlaanderen krijgen handelaars nog een forfatair bedrag van 160 euro per dag. “We waren sinds 18 maart gesloten maar hebben zeker niet stilgezeten. Zo zijn we gestart met een webshop. Die plannen waren er al langer en nu was er tijd. Sowieso hebben we ook veel minder verkocht dan anders. Die hinderpremie was nodig want om kleding te kunnen maken, moeten we naaisters kunnen betalen. En als die niet werken, kunnen we niets verkopen. Het is een vicieuze cirkel.”