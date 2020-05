Burgemeester van Herent is trots op agent die vrouw uit brandend huis redde

De twee agenten spraken af dat één van hen naar binnen zou gaan. "Dat is een kwestie van razendsnel afwegingen maken. Oordelen of het nog kan of niet. Uiteraard is dat niet zonder risico", zegt Vanhumbeeck. In het huis was ook veel rook aanwezig. De agent slaagde erin om de vrouw uit de woning te bevrijden. Zij was bevangen door rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. De agent had ook even nood aan zuurstof door de rook die hij had ingeademd.