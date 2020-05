Club van Lotharingen zoekt overnemer

Op die plaats in Brussel staat er al sinds de middeleeuwen een kasteelachtig bouwwerk. Lange tijd was het een stulp van de hertogen van Brabant. Begin 17e eeuw liet hertog de Bournonville het oude kasteel fors uitbreiden en grondig restaureren in Renaissancestijl. 100 jaar later verkocht de familie de Bournonville alles aan de graven, later prinsen, van Merode.

Die bleven er tot in 1954, toen een vastgoedfirma het goed kocht. Heel wat Europese adellijke figuren hebben ooit in het paleis verbleven. De opeenvolgende eigenaars lieten muurschilderijen aanbrengen, en bouwden een collectie kunst op. Voor de overname door de Club van Lotharingen was er opnieuw een renovatie.