Zware hinder voor busverkeer in Brussel door spontane staking

De staking bij de MIVB komt volgens woordvoerster Ann Van hamme als een verrassing: "Er was een akkoord met de drie vakbonden over een geleidelijke heropstart, naar de heropening van de scholen op 18 mei . We hadden daarvoor alle maatregelen genomen. Een deel van het personeel roept nu het recht in om de werkpost te verlaten bij noodsituaties. Dat is bij ernstig en dreigend gevaar, wat hier niet het geval is. We hebben immers alle maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen en hebben ook alle aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer gevolgd."