Hoe de coronacrisis indirect ook levens redde: ruim 30 procent minder stikstofdioxide en 10 procent minder fijnstof in de lucht

Vooral in China en India zou er in de voorbije aprilmaand veel winst geboekt zijn (in China zou het effect volgens sommigen zelfs het aantal Covid-doden overtreffen), maar in Europa is het effect toch wat minder sterk. Maar het gaat om meer dan overlijdens: het CREA heeft ook een projectie gemaakt over wat dit (op termijn) zal betekenen voor minder astma bij kinderen (bijna 6.000 gevallen minder), minder werkverzuim (1,3 miljoen gewonnen dagen) en minder vroeggeboortes (575).



Uiteraard is dit effect slechts tijdelijk, en is dit een toevallig neveneffect van een lockdown die voor de rest een heel zware impact had. Of we een structurele verbetering van de luchtkwaliteit zullen krijgen, hangt af van de manier waarop onze economie zal worden heropgestart. In dat verband gaf de situatie in China al een heel duidelijke waarschuwing, met dus hogere waarden dan voorheen.