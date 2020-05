Dag van de waarheid voor Brussels Airlines: directie zal zware herstructurering aankondigen

Struikelblok blijft dat de Belgische overheid in ruil voor de financiële steun aandelen wil van de SN Airholding (het vehikel boven Brussels Airlines) en daar blijft de overheid botsen op een "neen" van het Duitse moederbedrijf Lufthansa. Die wil namelijk geen politici en overheden in de raden van bestuur van haar luchtvaartmaatschappijen (Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings en Brussels Airlines) en verkiest de optie van een overbruggingskrediet.



Maar ook in regeringskringen is niet iedereen het eens over de strategie. Regeringspartij CD&V liet bij monde van haar voorzitter Joachim Coens gisteren weten: "De prioriteit is niet het aandeelhouderschap in een private maatschappij, wel de inbedding in de luchthaven van Zaventem."



De CEO van Lufthansa Carsten Spohr wordt normaal nog deze week verwacht in Brussel voor finaal topoverleg met premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). Al bestaat de kans dat er helemaal geen akkoord gevonden wordt en dat Spohr helemaal niet naar Brussel komt.