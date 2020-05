Voorlopig geen rally's op circuit Duivelsberg in Maasmechelen

De uitbaters hadden eind december een nieuwe aanvraag ingediend, omdat hun vergunning op 31 december afliep. Maar die nieuwe vergunning komt er voorlopig dus niet. Het enige wat ze nu nog kunnen doen, is een hele nieuwe procedure opstarten, met een nieuw aangepast milieueffectenrapport. Het Duivelsbergcircuit is het enige nog resterende rallycircuit in Limburg. Het circuit ligt binnen de grens van het Nationaal Park Hoge Kempen en ligt ook in Europees natuur- en habitatrichtlijngebied.