Dochters geven Jamie Dornan make-over: "Wel vreemd dat die schoenen zo goed passen?!"

Acteur Armie Hammer, bekend van "Call me by your name", verbaasde zich in een reactie alvast over het feit dat de schoenen van Dornan zo goed pasten en dat eigenlijk deze verkleedpartij enkel een excuus was om zich als ‘a fierce bitch’ aan de wereld te tonen. Waarop Dornan reageerde dat zijn vrouw en hijzelf nu eenmaal dezelfde grote voeten hebben. Ook Sam Claflin, bekend van "The Hunger Games", kon het resultaat best smaken: "Made my Sunday!"

Op sociale media werd Dornan intussen uitgeroepen tot 'Dad of the year':