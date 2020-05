Druk in Zuid-West-Vlaamse kringloopwinkels

Heel veel mensen hebben de voorbije weken namelijk de tijd gehad om het huis, garage of tuinhuis op te ruimen. "Toen de winkels opengingen vanmorgen was het inderdaad zeer druk", zegt Ellen De Craemer. Ze is directeur van 6 kringloopwinkels in Zuid-West-Vlaanderen. "Het eerste moment was het pompen of verzuipen. Er stonden wachtrijen bij de brengerszone, maar die bleven gelukkig allemaal in hun auto wachten. Maar ook aan de andere ingang, waar de kopers stonden, was het aanschuiven."

Andere kringloopwinkels, zoals in Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne zijn nog niet open. Daar moeten de winkels nog worden aangepast aan de nieuwe coronamaatregelen. Soms is er ook te weinig personeel om nu al de winkel open te houden. Je checkt best even bij de kringwinkel in je buurt of die al dan niet open is.