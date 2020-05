Vera en Elien vieren intens Moederdag na 17 dagen coma: "Nu zorg ik voor mama, daarna zal ik aan mezelf denken"

Vera en Elien hebben wellicht hun meest intense Moederdag ooit gevierd. Moeder Vera lag door corona 17 dagen in een coma. Dochter Elien (22) kon niet meer doen dan thuis te wachten in een gruwelijke onzekerheid. "Love you", waren Vera's laatste woorden. Maar ze overleefde het virus en Elien zorgt nu thuis met veel toewijding voor haar. Studio Brussel-vlogger Linde Merckpoel hielp het gezin een handje en leverde op Moederdag de taart en bloemen.