Ex-woordvoerder Emmanuel André leidt nu contactopsporing: "Cijfers van doden doorgeven, ik was daar niet voor opgeleid" 

Een van de werkpunten is de snelheid waarmee testresultaten verwerkt worden. Het is immers van cruciaal belang om zo snel mogelijk te weten of iemand besmet is. "Ongeveer 80 procent van de resultaten zijn gekend na 2 dagen", vertelt André. "Het is een heel proces van staat tot analyse. Die stappen kosten tijd. Het moet en kan nog beter, maar dat is een enorme logistieke operatie. Iedereen wil onmiddellijk zijn resultaat kennen, maar dat gaat niet."

André zegt dat de privacy van de gecontacteerde mensen zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Hij erkent dat ze afhankelijk zijn van hun eerlijkheid om alles succesvol te laten verlopen. "Ja, we moeten daarop rekenen. We moeten iedereen meekrijgen in dit verhaal. Samen kunnen we dat."

Maar hadden we niet al veel vroeger moeten beginnen? Dat was beter geweest, zegt de microbioloog, maar het was nog niet mogelijk. "We hadden van bij het begin alle besmette personen willen identificeren en hun omgeving beschermen en isoleren. Maar we hadden de logistiek niet om dat te realiseren en zijn meegesleurd in de golf die op ons afkwam. Nu proberen we dat werk te hernemen."