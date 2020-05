Slappe lach of wolkbreuk, zijn uw emoties heviger sinds lockdown? "Mensen worstelen met ontlading van spanning" 

Voor therapeuten vreest Lowet bergen werk. "We zien uit onderzoek dat, bijvoorbeeld in China dat heel wat verder staat in de coronacrisis, dat verschillende bevolkingsgroepen last hebben van de nasleep. Voor mensen die al kampten met een psychisch probleem en hun behandeling onderbroken zagen, is de situatie (voor de meesten) alleen maar verergerd. Zelfs wie geen problemen kent, ondervond ook heel wat stress en spanning."



Maar de sociale isolatie kan best louterend werken. "Sommigen ontdekken nieuwe zaken: de samenhorigheid binnen het gezin, de work-life-balance kan in vraag gesteld worden door thuis te werken of technisch werkloos te zijn. Het is zeker niet allemaal kommer en kwel", verzekert Lowet.