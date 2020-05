België heeft wel degelijk vulkanen, ze brachten zelfs de kasseien van Parijs-Roubaix voort

Wie bij een vulkaan denkt aan het clichébeeld van de Fuji, Vesuvius of Eyjafjallajökull moeten we hierbij ontgoochelen. Dergelijke bergen hebben we niet op ons grondgebied. Maar als we meer dan 150 meter diep graven, dan botsen we op zoveel plaatsen op resten magma en graniet dat het woord vulkaan van toepassing is.

Twee gepensioneerde geologen, die nog altijd adviseur zijn van de Belgische geologische dienst, reageren. Het gaat om Michiel Dusar, gewezen medewerker van die instelling, en Jacques Verniers, ere-hoogleraar van de Universiteit Gent. We vatten hun visie hieronder samen.