Geen rush op winkels in Leuven: stewards uit culturele sector helpen bij toepassen nieuwe regels

"De mensen die komen winkelen staan we bij met stewards", licht de burgemeester toe. "We hebben 25 mensen op pad (zie foto hieronder). Het zijn deels stadswachten en deels ander personeel, bijvoorbeeld mensen van 30CC en van Museum M die nu geen werk hebben. Ze informeren de mensen, sensibiliseren en helpen mensen op weg en dat op een positieve manier. Zo vragen we de mensen om aan de rechterkant van het voetpad of de winkelstraat te lopen. Als er een wachtrij is, moeten ze op de stickers gaan staan."