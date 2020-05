Geen stormloop naar winkels in Limburg: Quartier Bleu opent in mineur

Ook in de winkelstraten van Hasselt was het geen overrompeling. Er was dan ook een oproep gedaan om vooral noodzakelijke aankopen te komen doen. In Hasselt was het ook uitkijken naar Quartier Bleu, het nieuwe winkelcentrum aan het kanaal, dat voor de allereerste keer zijn deuren mocht openen. "Het had een feestelijke opening moeten worden, maar het is een valse start geworden", ondervond reporter Katrien Vaes. "Er zijn maar 6 van de meer dan 20 winkels geopend. De andere winkels moeten nog afgewerkt worden. In de winkels die open zijn, is het ook niet altijd plezierig winkelen, want in de winkels waar je make-up kan kopen, mag je niets aanraken en uitproberen. In sommige kledingswinkels mag je de stukken ook niet passen. Je mag ze wel mee naar huis nemen en eventueel terugbrengen."