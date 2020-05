Immosector start voorzichtig op: “Kandidaat-kopers en -huurders mogen niets aanraken en moeten mondmasker dragen”

“We hebben tijdens de crisis veel mailtjes gekregen van mensen die op zoek zijn naar een woning”, gaat De Prins verder. “Vaak zochten mensen een nieuwe woonplaats na een scheiding. Die mails kwamen opmerkelijk vaker voor dan anders. De laatste dagen heb ik ook heel vaak de vraag gekregen over de toekomst van de woningprijzen. Mensen vragen zich af of de huizen nu misschien goedkoper zijn, maar dat valt moeilijk te zeggen. Ik denk dat de prijzen heel misschien lichtjes zullen dalen of stabiel zullen blijven. Er is in ieder geval geen overaanbod, dus de prijzen gaan niet spectaculair verschillen.”