Immokantoren hervatten huisbezoeken: "Wachtlijsten van 50 geïnteresseerden per pand"

"Mijn team en ik staan te popelen om vandaag uit de startblokken te schieten. Daarom hebben we een volledig coronadraaiboek gemaakt met veiligheidsmaatregelen. Onze makelaars dragen mondmaskers en handschoenen. Bezoekers mogen niets aanraken en zelf geen deuren openen. Dat doen wij voor hen en nadien desinfecteren we alles. Eigenaars wordt dan weer gevraagd om -als het kan- niet aanwezig te zijn tijdens het bezoek van de kandidaat-kopers. We rekenen een uur per bezoek zodat geïnteresseerden elkaar niet kunnen kruisen. We vragen kopers ook om maximaal met twee personen te komen zonder kinderen", verduidelijkt Descamps.