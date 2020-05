Onderzoek naar mogelijk haatmisdrijf tegen holebi's in Gent stopgezet omdat geen daders zijn gevonden

Eind december vorig jaar waren twee mannen op weg naar huis na een avondje stappen in het centrum van Gent. Ze werden ter hoogte van de Sint-Baafskathedraal door een groepje beledigd, aangevallen en ook geslagen. “We waren op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment”, getuigden de slachtoffers later in een open brief. Ze noemden de feiten homofoob geweld. “Die bewuste avond hadden we make-up aan en kregen we opmerkingen zoals "vuile homo" te horen. Dat ze zo snel tot agressie overgingen, is geen toeval.”