Inwoners van de stad Genk moeten hun gratis mondmasker zelf gaan ophalen

“Dat doen we vooral om er zeker van te zijn dat elke Genkenaar zijn of haar mondmasker ook echt krijgt. Wie zijn pakket komt afhalen wordt namelijk geregistreerd”, verduidelijkt burgemeester Wim Dries (CD&V).

In de Genkse wijk Kolderbos werd maandagnamiddag een eerste afhaalmoment georganiseerd. Via een oproepkaart per post vernemen inwoners van de stad op welke datum en om hoe laat het pakket kan worden opgehaald. “We hebben ervoor gekozen om de mondmaskers, in pakketten per gezin, via de wijken te verdelen”, zegt Wim Dries. “We denken dat dit de beste manier is om misverstanden te vermijden. Pakketjes die per post worden bezorgd of in de brievenbus worden gestoken geraken misschien zoek of worden zelfs gestolen."

Belangrijk is dat het verdeelmoment van wijk tot wijk verschilt. “Het is onmogelijk om alle mondmaskers op hetzelfde moment uit te delen omdat de maskers op verschillende tijdstippen geleverd worden”, vervolgt hij. “Het gaat bovendien om een verdeling onder bijna 27.000 gezinnen. We delen de mondmaskers uit per wijk én volgens uurblokken, om te vermijden dat grote groepen mensen samen op één plaats zijn. Op die manier kunnen we ook beter garanderen dat iedereen afstand kan houden tijdens het afhalen.”

Wie zelf niet in staat is om zijn of haar mondmasker af te halen, heeft alvast geen reden tot paniek. Een vriend, kennis of buur mag iemands pakketje afhalen, mits die zijn of haar identiteitskaart meeneemt. “Wie uiteindelijk toch niet kan komen, kan vanaf 25 mei een ophaalafspraak maken in het stadhuis”, besluit de Genkse burgemeester.