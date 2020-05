Kalme eerste dag voor Antwerpse winkels: maar een paar rijen

Hetzelfde verhaal was het in de winkelstraten van Mechelen en Turnhout en in het Wijnegem Shopping Center. Er was dan ook op voorhand aangekondigd dat er geen sprake kon zijn van winkelen voor het plezier of funshoppen, maar dat je best alleen kwam en snel om noodzakelijke aankopen te doen, of om te "runshoppen".

"Ik kom hier alleen nog maar om eten te kopen", zegt een vrouw in de Boomstraat in Bornem, "ik heb nog kleren genoeg!" Een andere kon niet anders: "Ik heb drie polshorloges en van alle drie was de batterij leeg."